وورلد أتلاس: ليبيا من بين دول تعاني من السمنة على مستوى البالغين

ليبيا – سلط تقرير إحصائي نشره موقع “وورلد أتلاس” الإخباري الكندي الضوء على قائمة الدول الأكثر سمنة من ناحية البالغين في العالم.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد أن البلاد أظهرت إلى جانب الولايات المتحدة وقطر والبحرين والمكسيك أعلى معدلات السمنة مستدركا بالإشارة إلى عدم تواجدها رغم ذلك ضمن المراكز الـ10 الأولى على مستوى العالم.

وبحسب التقرير سجلت ليبيا نسبة 42.4% بالنسبة لانتشار السمنة في البالغين ما يكشف التأثيرات القوية للتوسع الحضري السريع وتغيير أنماط استهلاك الغذاء للجانب الغربي الغني بالدهون والسكريات على حساب الألياف وانخفاض النشاط البدني وتأثيره على الصحة العامة.

ترجمة المرصد – خاص