“الزرقاء” رد الشارع الليبي الرافض لتطبيع الدبيبة أسرع من الاتهامات التي طالت مجلس النواب

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قال عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء إنه لا يوجد توظيف من قبل مجلس النواب لتطبيع الدبيبة فالشارع الليبي كان أسرع منالجميع عندما عبّر عن رفضه سلوك حكومة الدبيبة، الذي خرج للتظاهر بالعاصمة طرابلس ومدن أخرى بالمنطقة الغربية، وهو من وجّه الاتهامات للدبيبة بالوقوف وراء ترتيب الاجتماع الذي شهدته إيطاليا، بهدف استرضاء القوى الدولية لتبقيه في سدة الحكم.

وأكد الزرقاء في تصريحات صحفية أن القانون الليبي يجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني، مدافعاً عن موجة الاتهامات التي طالت المجلس إذ أن المجلس استغل اجتماع وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش المقالة ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا سياسياً، كما أنه قبل أن يتم الإعلان عن هذا اللقاء مع الوزير الإسرائيلي، كان البرلمان في تواصل دائم مع البعثة الأممية والمجلس الأعلى للدولة لإيجاد توافق نهائيحول القوانين الانتخابية، مما يعني وجود سعي مستمر لاستبدال حكومة الدبيبة.