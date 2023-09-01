بالس: ليبيا في صدارة الدول الإفريقية بأكبر عدد للنفايات الإلكترونية

ليبيا – تطرق تقرير إحصائي لموقع “بالس” الإخباري النيجيري الناطق بالإنجليزية أعلى 10 دول أفريقية لديها أكبر عدد من النفايات الإلكترونية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد توقع ارتفاع معدل هذه النفايات سنويا بداية من العام 2019 وحتى العام 2030 بأكثر من 20 مليون طن متري أي من أكثر من 53 مليونا طن إلى 74 مليون وهو ما يمثل مصدر قلق بيئي وصحي كبير.

ووفقا للتقرير جاءت ليبيا في المرتبة الثانية إفريقيا بمقدار 11 كيلوغراما ونصف للفرد عام 2019 متأخرة عن سيشيل ومتقدمة على موريشيوس والغابون وبوتسوانا والجزائر وجنوب أفريقيا وناميبيا وتونس فضلًا عن سوازيلاند.

ترجمة المرصد – خاص