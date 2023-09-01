وزارة الصحة الليبية: تجهيز مركز سبها الطبي بأكبر حضانات بالمنطقة الجنوبية

قالت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنه تم تجهيز مركز سبها الطبي بأكبر قسم حضانات في المنطقة الجنوبية، وتزويده بأجهزة تنفس صناعي ومتابعة الوظائف الحيوية للأطفال حديثي الولادة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن السعة السريرية للقسم تبلغ 30 حضانة، لاستقبال الأطفال حديثي الولادة مكتملي النمو والخدج، تحت إشراف مجموعة من الكوادر المؤهلة والأخصائيين ذوي الخبرة في هذا المجال.

وأضاف البيان أن الحضانات موزعة على غرف مصممة بسعة أربع حضانات وأخرى بسعة ثماني حضانات.