“الحويج” يبحث المشكلات التي تواجه وزارة الخارجية

الوطن| متابعات

عقد وزير الخارجية المكلف في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من مديرو المكاتب للوقوف على سير العمل بالوزارة، والاستماع إلىالمشاكل التي تواجههم وتذليل الصعاب بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم.

وأكد الحويج على الحرص على مصلحة الموظفين والحفاظ على حقوقهم وتنظيم جباية الرسوم المتعلقة بالتصديقات للمواطنين الليبيين أوالأجانب وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وشدد على أهمية متابعة ومراجعة أوضاع المدارس الأجنبية في ليبيا، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والمالية وتفعيل اللجنة الوطنية الخاصةبالمدارس الأجنبية مجدداً، بالإضافة توفير الاحتياجات اللازمة لعمل المكاتب التابعة للوزارة بما يمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه.

وأكد الحاضرون على التزامهم بتنظيم سير العمل بمكاتب الوزارة بكافة المدن وتنفيذ ما يصدر إليهم من تعليمات من قبل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية.