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المرغني: اقترح إصدار تشريع قانوني يمنع التواصل مع الكيان الصهيوني

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اقترع صلاح المرغني، وزير العدل الأسبق، إصدار تشريع قانوني يمنع السلطة التنفيذية والمنظمات الأهلية من التواصل مع الكيان الصهيوني أو التطبيع معه.

وقال المرغني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لمنع تكرار الصهينة ومحاولة ضرب الثوابت الوطنية والشرعية من أي كان مستقبلا، اقترح على مجلس النواب الموقر (ولا اعتقد أيضا أن المجلس الأعلى للدولة سيعارض باعتبار أن هناك توافق وطني جمعي على رفض الصهينة) أن يصدر قانونا ( وإن أمكن أن يكون نصا دستوريا في الإعلان ).
وأضاف المرغني، أن يقضي القانون بالآتي:” يمنع الحكومة والحهات الرسمية أو الأهلية إجراء أي اتصال ودي أو سياسي أو اقتصادي من أي نوع مع الكيان الصهيوني وأشخاصه الاعتبارية والطبيعية بهدف محاولة إضفاء أي تطبيع أو علاقة معه أو الاخلال بقوانين مقاطعته وترفع تلقائيا أي حصانة عن أي مسؤول يرتكب أي فعل ةبالمخالفة لذلك إلا بعد عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي”.
واختتم وزير العدل الأسبق قائلا:” لمثل هذه النصوص سوابق دولية كثيرة”.

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صحيفة الساعة 24

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