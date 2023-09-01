طرابلس: انتشار أمني كثيف لمنع خروج المتظاهرين رفضا للتطبيع مع إسرائيل

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، انتشارا أمنيا كثيفا داخل وخارج المدينة؛ وذلك لمنع التظاهرات الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية على خلفية اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي،تحركات للسيارات المسلحة وفرضها طوق أمني داخل وحول العاصمة،وأكد نشطاء انتشار قوات الامن بشكل مكثف في عدة مناطق.

ياتي ذلك في أعقاب،تأكيد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي،خلال الاجتماع الوزاري لحكومة الوحدة، أمس الخميس، إن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.

وقال الطرابلسي، إن وزارة الداخلية تسمح بالتظاهر لمن يتقدم بطلب رسمي بذلك، ونرفض تحطيم السيارات والعبث بالممتلكات العامة والخاصة. وقال، إن المطالبة بإسقاط الحكومة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.