الجديد: الليبيون لم يطالبوا بإسقاط الدبيبة كي لا يخسروا المرتبات والكهرباء

قال مختار الجديد، المحلل الاقتصادي، إنه رغم كل ما قيل ويقال عن الحكومة وعن فسادها وفشل وزراءها، إلا أن انتقادات الناس والرأي العام رغم حدتها لم تصل إلى مرحلة المطالبة بإسقاط الحكومة.

ورأى في تدوينة بفيسبوك أن اسقاط الحكومة مع تحسن الوضع العام للناس سواء بزيادة المرتبات أو استقرار الكهرباء يعني التخلي عن كل هذا الاستقرار النسبي الذي لم يتحقق منذ سنة 2015 والذهاب إلى المجهول وهذا مايخشاه الناس، وفق قوله.

واعتبر أن فكرة اسقاط الحكومة ليست فكرة شعبية حتى الآن على الاقل برغم محاولة اظهارها على انها كذلك من أصحاب الاجندات والمصالح الخاصة، وفق قوله.