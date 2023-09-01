رئيس البرلمان اللبناني يهاجم السلطات الليبية والقذافي

هاجم رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، السلطات الليبية، واتهمها بحجب المعطيات التي تفيد التحقيق في قضية اختفاء موسى الصدر، قائلا: «نظام معمر القذافي أعاد إنتاج نفسه بوجوه جديدة في ليبيا».

وتحدث بري، الذي يتزعم حركة «أمل» اللبنانية، في كلمة له، مساء الخميس، خلال إحياء الذكرى السنوية الـ45 لتغييب مؤسسها موسى الصدر، ورفيقيه محمد يعقوب والصحفي عباس بدرالدين، في منطقة الجناح بغرب بيروت، بحسب صحيفة الوسط .

وحمّل رئيس البرلمان اللبناني «السلطات الليبية القائمة حاليا المسؤولية في ظل عدم تعاونها مع القضاء اللبناني، وحجب المعطيات التي تفيد التحقيق في قضية الصدر»، معبرا عن رفضه ما سماه «المعزوفات السخيفة التي تعودنا عليها في كل عام في مثل هذه الأيام مع اقتراب موعد إحياء ذكرى الإمام، وهي من نسج خيال مطلقيها، ومن إعداد من تربى واقتات على موائد أموال القذافي ونظامه الذي أعاد إنتاج نفسه بوجوه جديدة في ليبيا».

وأكد أن «قضية الصدر لن يطويها الزمن، وغير قابلة للمساومة أو المقايضة».

وفي وقت سابق، قال المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، الاربعاء لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أن ليبيا ستنهض من كبوتها وستزأر زئرتها التي تعلمون وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

ويأتي ذلك عقب تصريحات اللبناني حسن يعقوب بتمسكه بخطف هانيبال القذافي .

وكانت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي، طالبت لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي ووقف ابتزازها المالي.

وقالت البوسيفي في تصريحات تلفزيونية: “على الحكومة اللبنانية ووزارة العدل أن تتعاون في إطلاق سراح المواطن الليبي هانيبال القذافي”.