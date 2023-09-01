الصور يوجه قادة وأعضاء هيئة حرس جمارك مصراتة لصد مخططات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية

ليبيا – التقى المستشار النائب العام، الصديق الصور،الأربعاء، القادة وأعضاء هيئة حرس الجمارك في مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، والمنطقة الحرة مصراتة، بحضور رئيس مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة ونائبه ورئيس قوة العمليات المشتركة.

اللقاء شهد توجيه النائب العام الضابطة القضائية إلى تعزيز جهود الإصلاح والتحديث في الهيئة بغية صد مخططات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنامت نتيجة سلوكات غير رشيدة مارسها بعض القائمين على الشؤون الجمركية.

ونوه المستشار بجهود حوكمة الإجراءات في الدائرة الجمركية، وتدعيم الإصلاح الاقتصادي في البلاد عبر تحصين نظام الجباية،ووضع نظم رصد ورقابة تسهم في رد أفعال التهريب.

كما ثمن المستشار الصور مُواظبة عناصر قوة العمليات المشتركة على دعم جهود إنفاذ القانون في الدائرة الجمركية وتأمين بيئة عمل آمنة مساندة لحرس الجمارك .

وأردف الصور قائلاً:”إن إساءة إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت عند إدخال الأغذية المستوردة؛ حتّم على سلطة التحقيق تنسيق جهود توريد المختبرات المرجعية، لإجراء الفحوصات في أوقات تراعي مفترض الموازنة بين حقوق أصحاب المعاملات الجمركية وبين مقتضيات المصلحة العامة؛ ضماناً لحقوق المستهلك”.

وفي ختام اللقاء، أشاد المستشار بالمخطط الموضوع لتنمية قدرات أعضاء حرس الجمارك، ثم أخذ في تفقد البضائع الموردة إلى البلاد في مستوعبات حفظ غير ملائمة وتلكم الداخلة في عمليات تدوير النفايات في بلد التصدير،ووجه بممارسة أعمال الاستدلال حيالها، تمهيداً لإجراء تدابير التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم البيئية.