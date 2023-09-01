الجارح: الدبيبة يخشى خروج الناس للمطالبة برحيله 

انتقد الناشط السياسي الليبي محمد الجارح، البطش الأمني لحكومة الدبيبة بحق المحتجين على لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما الأسبوع الماضي.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “ترهيب وقبضة أمنية من الدبيبة وزبانيته ضد الليبين في طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام خوفا من خروج الناس في الشوارع للتعبير عن رفضهم لهذه الحكومة المجرمة”.

أضاف “كل وزير ومسؤول ومستشار وموظف تم تعيينه من الدبيبة وحكومته ويعمل معهم – هو شريك معهم في جرائمهم ما لم يخرج الان لكي يبرئ ذمته ومسؤليته من سلوك الدبيبات الإجرامي”.