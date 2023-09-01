ليبيا تستضيف معرض “صنع في فلسطين”

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، عقد اتفاق مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، لإقامة معرض صنع في فلسطين، على أرض معرض طرابلس الدولي، تحت اشراف وزارتي الاقتصاد والتجارة بالبلدين، بحسب بيان نشرت الوزارة نسخة منه عبر حسابها الرسمي.

وإجتمع الحويج مع العسيلي،بمقر الجامعة العربية،على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب بجمهورية مصر العربية.وذلك استكمالاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في شهر مارس الماضي خلال زيارة الوفد الفلسطيني رفقة عدد من أصحاب الاعمال لدولة ليبيا وذلك لوضع رؤية مشتركة للجانب الاقتصادي والتجاري بما يعزز التعاون بين البلدين.

وأكد الحويج على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأن دولة ليبيا حكومةً وشعباً داعمة لدولة فلسطين.