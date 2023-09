بينهم 18 سيدة و5 أطفال.. 62 حالة تسمم في الخمس

أفاد مراسل الأحرار بارتفاع حصيلة حالات التسمم التي وصلت إلى مستشفى الخمس التعليمي منذ ليلة البارحة إلى اثنتين وستين حالة.

وقال رئيس قسم الطوارئ بمستشفى الخمس التعليمي علي الحضيري للأحرار، إنه قد تم ايواء خمس وعشرين حالة بينهم 18 سيدة وخمسة أطفال بالمستشفى؛ إضافة إلى تحويل إحدى عشرة حالة إيواء إلى مستشفى شارع الزاوية، وحالتين إلى مركز زليتن الطبي.

وأضاف الحضيري أن الوضع الصحي مستقر، ولا توجد حالات وفاة أو حالات حرجة بعد تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لكافة الحالات المصابة.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ قد أعلن عن حدوث حالات تسمم في الخمس يُرجّح أنها بسبب وجبات بإحدى صالات الأفراح بالمدينة.

