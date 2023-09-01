شاهد بالصور .. حقيقة ظهور وزيرة خارجية ليبيا مع إردوغان بعد إقالتها

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنها تظهر وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك بعد أيام من إقالتها على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا مؤخرا.

تظهر الصورة الرئيس التركي إلى جانب من يبدو أنها وزيرة الخارجية الليبية داخل سيارة.

حظي المنشور بمئات التعليقات من صفحات ليبية عدة في موقع فيسبوك بعد أيام من إقالة رئيس الحكومة الليبية في طرابلس عبد الحميد دبيبة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها مؤخرا نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا.

صورة مركبة

إلا أن الصورة المتداولة في الحقيقة مركبة.

فقد أرشد البحث إلى النسخة الأصلية منها منشورة على الموقع الإلكتروني للرئاسة التركية في الثالث من أبريل 2023.

وتظهر في الصورة إلى جانب أردوغان في السيارة زوجته أمينة.

والتقطت هذه الصورة خلال استلام الرئيس التركي سيارة محلية الصنع في القصر الرئاسي، ويمكن مشاهدة لقطات أخرى تظهر أردوغان وزوجته خلال قيادة السيارة.

“كبش فداء”

وتاريخيا، تنتهج ليبيا موقفا معاديا لإسرائيل ويرفض الليبيون أي تطبيع مع الدولة العبرية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن “مصادر أمنية” لم تسمِها، أن طائرة حكومية ليبية أقلت المنقوش من طرابلس إلى إسطنبول ليل الأحد الاثنين.

لكن جهاز أمن مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، نفى أن يكون سُمح لها بالمغادرة.

وقبل إعلان إيقافها عن العمل وفتح “تحقيق إداري” بحقها الأحد، قالت الخارجية الليبية إن ما حدث في روما “لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”.

وقال العديد من المختصين في الشأن الليبي لوكالة فرانس برس أن الدبيبة الذي يترأس حكومة معترف بها دوليا شُكّلت في إطار عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، أعطى موافقته على هذا الاجتماع، وأن المنقوش ليست سوى “كبش فداء”.

فرانس برس