حمزة: أتحدى أن يسمح الدبيبة والطرابلسي بالتظاهر في ميداني الشهداء والجزائر

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، إن الانتشار الأمني في جميع مناحي ومناطق مدينة طرابلس وطوقها، لترهيب وتهديد المواطنين وممارسة الإرهاب المسلح عليهم، ولمنع وقمع المتظاهرين من الخروج للتظاهر للاحتجاج على ما قامت به وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والمطالبة بإسقاط الحكومة ومحاسبتها.

وأضاف حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ما حدث يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة ووزير داخليته المكلف، فهذه جرائم أجهزة أمن حكومة بحق شعبها المدني الأعزل، وحجة أن هذا الانتشار الأمني من أجل حفظ الأمن وضمان عدم حدوث إعمال تخريبية أو عنف أو مساس بالممتلكات العامة والخاصة”.

ولفت إلى أن ما تدعيه حكومة الدبيبة أكاذيب وافتراءات، اتحدي الحكومة ووزير الداخلية المكلف بأن يعلن عن السماح بالتظاهر اليوم وفي أمكنة محددة مثلًا ميدان الشهداء وميدان الجزائر.

وأكد أن هذه الخطوات التي قام بها رئيس حكومة الأمر الواقع الدبيبة تؤكد تمسكه بالسلطة وعدم رغبته ترك المنصب سلميًا إلا بسيناريوهات ” أخرى ” وها نحن نشاهد أحدها اليوم”.

وتابع:” ولكن أقول لك يا سيد الدبيبة ووزير داخليتك بأن القوة التي تستعرضونها اليوم على المدنيين لو كانت ستحمي لكانت حمت القذافي وبن على ومبارك من ثورات شعوبهم، وفي ذلك عبره لأولى الألباب، ولكنكم لستم منهم”.