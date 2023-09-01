البرعصي يستقيل من عضوية اللجنة المالية العليا

قدم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، اليوم الجمعة استقالته من عضوية اللجنة المالية العليا التي تم تشكيلها بناء على قرار من المجلس الرئاسي.

وقال مرعي البرعصي :” إنه تقدم باستقالته من عضوية اللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي لأن قرار تشكيلها مخالف القوانين والتشريعات في الدولة الليبية والاتفاق السياسي “.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة المالية العليا في البلاد للإشراف على عمليات توزيع إيرادات البلاد وخاصة النفطية على مؤسسات الدولة في ليبيا.