موظفو مصلحة الآثار يحتجون على تخصيص “قصر الخلد” لصالح مجلس الوزراء

العنوان-طرابلس

نظم عدد من موظفي مصلحة الآثار، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام متحف ليبيا، تعبيرا رعن رفضهم لقرار تخصيص متحف ليبيا “قصر الخلد” في طرابلس لصالح ديوان مجلس الوزراء.

وقال المحتجون في بيان تلوه أمام المتحف، “في الوقت الذي كنا نأمل من حكومة الوحدة الوطنية تطوير متاحفنا الوطنية بالشكل الذي يتلاءم وحجم هذا الموروث الثقافي وأهميته ومدى عمقه التاريخي، وإضافة متاحف أخرى تستوعب الكم التراثي الليبي المادي الغزير والمتنوع، تفاجأنا بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 2023 بشأن تخصيص متحف ليبيا لصالح ديوان مجلس الوزراء”.

وناشد المحتجون رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالعدول عن القرار وصيانة المتحف التاريخي المعتمد لدى مصلحة الآثار والمعروف على المستويين المحلي والدولي وتهيئته بالشكل المناسب ليظل منارة ثقافية داخل طرابلس بشكل خاص وليبيا بشكل عام، ليؤدي رسالته التي أسس من أجلها في نشر التوعية بهذا التراث الثقافي الضخم الذي تختزله الأرض الليبية.

وقال الموظفون أن قصر الخلد المسجل تحت رقم (10) لسنة 2019 بالسجل الوطني للمعالم والمباني التاريخية، ومنح له رقم تصنيف (047.07.004.15051)، وجرى تخصيصه العام 2009 ليكون متحف ليبيا، وهو ما يفرض على الجميع تحمل المسؤولية للمحافظة عليه للأجيال القادمة.