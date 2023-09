قالت وكالة “نوفا” الإيطالية إن المفوضية الأوروبية لم تنف أو تؤكد الأنباء المتعلقة بعدم موافقة حكومة الوحدة الوطنية الليبية على تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرا جديدا للاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي لـ”نوفا” إن المفوضية ستنشر اسم سفيرها الجديد في طرابلس بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والحصول على موافقة تعيينه.

وكانت الوكالة نفسها نقلت عن مصادر ليبية أن حكومة الوحدة الوطنية رفضت تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي في طرابلس.

وأوضحت المصادر بحسب “نوفا” أن قرار رفض أورلاندو اتخذ منذ أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنه كان يشغل مبعوثًا خاصًا لإيطاليا في ليبيا عام 2021.

وشغل أورلاندو منصب نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا من 2017 إلى 2019، وجرى تعيينه في مايو 2021 مبعوثًا خاصًا لوزارة الخارجية الإيطالية لليبيا.

المصدر: وكالة “نوفا” الإيطالية

The post المفوضية الأوروبية: سنكشف عن سفيرنا الجديد في طرابلس فور اعتماده appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار