وكالة نوفا: حكومة دبيبة ترفض تعيين نيكولا أورلاندو سفيراً للاتحاد الأوروبي بليبيا

رفضت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيراً للاتحاد الأوروبي في طرابلس، حسبما ذكرت مصادر ليبية لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت المصادر إن قرار رفض تعيين الدبلوماسي الإيطالي، السفير السابق لإيطاليا في كوسوفو، كان قد تم اتخاذه منذ “أسابيع قليلة”.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل قد أعلن تعيين أورلاندو سفيراً جديداً للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بدلاً من الإسباني خوسيه ساباديل.

ولم تبرر حكومة الوحدة الوطنية الليبية علانية قرار رفض تعيين أورلاندو سفيراً للاتحاد الأوروبي لليبيا.

وولد أورلاندو عام 1975، ويعمل دبلوماسياً منذ عام 2001، وكان نائباً للسفير لدى طرابلس من 2017 إلى 2019، عندما كان يرأس التمثيل الدبلوماسي الإيطالي جوزيبي بيروني، السفير الحالي لدى إيران، وتم تعيينه في مايو 2021 مبعوثًا خاصاً لوزارة الخارجية الإيطالية لليبيا من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي السابق لويجي دي مايو.

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