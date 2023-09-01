الزرقاء: الشارع الليبي كان أسرع من الجميع عندما عبّر عن رفضه لتطبيع الدبيبة

الوطن|متابعات

أدلى عضو مجلس النواب “حسن الزرقا”ء بتصريحات صحفية حول موقف رئيس الحكومة منتهية الولاية ، “عبد الحميد الدبيبة”، من التطبيع مع إسرائيل حيث بين بأنه لا يمكن القول إن هناك توظيفًا من قبل مجلس النواب لتبرير سلوك الدبيبة في ملف التطبيع. مشيراً الى أن الشارع الليبي كان أسرع من الجميع عندما عبّر عن رفضه لسلوك حكومة الدبيبة، فقد خرج الشعب الليبي للتظاهر في العاصمة طرابلس ومدن أخرى في المنطقة الغربية، معبرًا عن استيائه واعتراضه على هذا السلوك”.

“وأكد أن الشارع هو من وجّه الاتهامات للدبيبة بالوقوف وراء ترتيب الاجتماع الذي شهدته إيطاليا، بهدف استرضاء القوى الدولية للمحافظة على مكانه في سدة الحكم، وهذا يظهر وضوحًا بأن الدبيبة يفتقد للدعم الشعبي في هذا السياق”.

وختم بالقول بأنه لا يجب أن ننسى بأن القانون الليبي يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني. لذا، يبدو أن هذه الخطوة قد تسببت في إثارة استياء كبير بين الليبيين وتعرضت لانتقادات حادة.