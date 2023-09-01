الخمس:ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية،في بيان على صفحته بموقع “فيسبوك”،ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي في مدينة الخمس إلى 48 حالة.

وقال المركز،أن حالات التسمم جاءت نتيجة تناولهم وجبة عشاء داخل أحد صالات الأفراح مكونة من سلاطات وارز وشرائح دجاج تم تحضيرها الوجبة بأحد المعامل.

وأكد المركز، أنه جرى إسعاف المصابين بمستشفى الخمس التعليمي ومصحة الرازي ومستشفى السرايا، منوها إلى أن هناك حالة واحدة خطيرة في العناية المركزة، بينما بقية المصابين الآخرين حالاتهم مستقرة.

وقام مفتشوا المركز،بسحب عينات من وجبة العشاء و مقبلاتها و اجراء مسح تام للمطبخ الخاص بالصالة واخرى للعاملين واحالة العينات المسحوبة للمختبرات الخاصة بالمركز لاجراء التحاليل اللازمة عليها.