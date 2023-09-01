أمن طرابلس تضبط 53 متهما في قضايا متفرقة

العنوان-طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس تمكن مراكز الشرطة التابعة لها من ضبط 53 متهما في قضايا متفرقة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المنصرم.

وتمكن مركز شرطة غوط الشعال بـ 16 متهمًا، في حين تمكن مركز الحي الصناعي من ضبط ثمانية متهمين، ومركز طريق المطار بستة متهمين، ومركز المدينة بخمسة متهمين، ومركز باب بن غشير بأربعة متهمين.

وأحالت مراكز الغربي والفرناج والهضبة متهمين لكل منها، أما مراكز الأوسط، والجامعة، وحي الأندلس، وعين زارة، والرحيبات، ووادي الربيع، والنواحي الأربعة، والشرطة القضائية فأحالت متهمًا واحدًا لكل منها.