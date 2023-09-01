العرادي لـ حكومة الدبيبة: الشجاعة أن تتحملوا المسؤولية بالاستقالة

ليبيا – أكد عبدالرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، أن مافعلته وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش ليس عملا فرديا، في إشارة للقائها وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين.

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” الشجاعة أن تتحملوا المسؤولية بالاستقالة.. ما فعلته نجلاء ليس عملا فرديا، استغلال خصومكم السياسيين لسقطة التطبيع أمر طبيعي ومن الغباء ألا يفعلوا،أنتم المخطئون وليس خصومكم الذين اقتنصوا الفرصة واستغلوا سقطتكم”.