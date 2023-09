الشقاق يدبّ داخل اللجنة المالية العليا، ونائب المحافظ يعلن استقالته

أعلن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي استقالته من عضوية اللجنة المالية العليا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي لمتابعة الإنفاق العام.

البرعصي في رسالة استقالته ذكر أن اللجنة المالية العليا شكّلت بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية، وبالمخالفة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.

وفي بيان آخر، أعلن 4 أعضاء في اللجنة المالية العليا وهم فاخر بوفرنة، وحاتم العريبي، وأحمد المرتضى، وعبدالله العبيدي، عدم مشاركتهم في بيان اللجنة الأخير الصادر بتاريخ 30 أغسطس.

و أوضح الأعضاء الـ4 أن اللجنة لم تحسم آلية حول توزيع الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن اللجان الفرعية لأبواب الميزانية ما تزال في مناقشات وجمع البيانات وحصر التعثرات في الإنفاق الحكومي.

وكانت اللجنة المالية العليا أعلنت في بيان سابق اعتماد النظام الأساسي لعملها والبدء الفعلي في التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، والانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع وسيتم صرفها خلال الفترة القليلة القادمة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

