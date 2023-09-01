ليبيا.. ضبط 53 متهما في قضايا متفرقة بالمنطقة الغربية خلال أسبوع

أكدت مديرية أمن طرابلس، أن مراكز الشرطة التابعة لها ضبطت 53 متهما في قضايا متفرقة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي.

ووفقا لبيان المديرية، فقد جاء في الصدارة مركز شرطة غوط الشعال بـ 16 متهما، ثم مركز الحي الصناعي بثمانية متهمين، ومركز طريق المطار بستة متهمين، ومركز المدينة بخمسة متهمين، ومركز باب بن غشير بأربعة متهمين.

وأحالت مراكز الغربي والفرناج والهضبة متهمين لكل منها، أما مراكز «الأوسط والجامعة وحي الأندلس وعين زارة والرحيبات ووادي الربيع والنواحي الأربعة والشرطة القائية» فأحالت متهما واحدا لكل منها.

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