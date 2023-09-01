بن شرادة: حاول الدبيبة الاحتفاظ بكرسيه عبر استرضاء واشنطن بقبول التطبيع

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قال عضو مجلس للدولة سعد بن شرادة أنه للأسف لقد حاول الدبيبة الاحتفاظ بكرسيه عبر استرضاء واشنطن بقبول التطبيع مع الكيانالصهيوني ولكن تم كشف الأمر من قِبل الإسرائيليين، وبات الأخير في موقف شديد الصعوبة أمام الشعب الليبي، وباعتقاده فإنه لن تفلحالآن مساعي نورلاند، الذي تحدث قبل يوم واحد من تفجّر الأزمة ليدافع بقوة عن ضرورة إشراك الدبيبة في المفاوضات حول الحكومة معالأطراف الفاعلة بالمشهد السياسي.

وأضاف إنه من الطبيعي أن يؤكد البرلمان على صواب دوافعه فيما اتخذ من قرارات بحق الحكومة منتهية الولاية، مشيراً إلى أن تشكيل لجنةمن قبل مجلسي النواب ومجلس الدولة للعمل على تنفيذ آلية تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع البعثة الأممية مسار معروف ومتفق عليه

وأوضح أن الحكومة الموحدة ستكون وفقاً لخريطة سياسية لمدة محددة، هي ثمانية أشهر من إقرار القوانين الانتخابية، مقللاً من مخاوفالبعض في استمرار عمل الحكومة التي سيضطلع مجلسا النواب والدولة بتشكيلها لسنوات عدة، مما يعني ترحيل العملية الانتخابية لآجلغير مسمى، حيث أن أصحاب هذا الطرح أقلية تستفيد من الوضع الراهن.