التريكي: على مجلسي النواب والدولة سرعة التوافق على حكومة جديدة

دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري، مصطفى التريكي، مجلس النواب إلى سرعة التوافق مع مجلسه على حكومة بديلة للذهاب إلى الانتخابات.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “الحمد لله رب العالمين، بعد إرسال بعثة الأمم المتحدة و مفوضية الإنتخابات و مختلف الأطراف السياسية العديد من الملاحظات على قوانين الإنتخابات الى لجنة 6+6، تم الإنتهاء من التنقيح النهائي للقوانين الخاصة بالإنتخابات، و تم إرسالها مرة أخرى لمجلس النواب لإصدارها”.

أضاف قائلًا “على مجلس النواب إصدار القوانين في أقرب وقت، وعلى مجلس النواب التوافق معنا على المناصب السيادية خلال أقصر وقت بعد إصدار القوانين لجاهزية ملف رئاسات المناصب السيادية بالإمكان التوافق عليها خلال أسبوع!!! .

وعلى مجلس النواب الإتفاق معنا على حكومة بديلة، أيضا يمكن التوافق عليها خلال أسبوع ، مهمتها الإنتخابات بعد 240 يوم من تاريخ إصدار قوانين الإنتخابات”.