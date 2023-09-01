الكيلاني: إيداع منحة الزوجة والأبناء والبنات الأحد المقبل في الحسابات المصرفية لمستحقيها

ليبيا – أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء السابع لعام 2023، إيداع منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق 18 عاما، الأحد المقبل في الحسابات المصرفية لمستحقيها.

الكيلاني أكدت بحسب منصة “حكومتنا”، أن الوزارة وبالتعاون مع مصرف الجمهورية، أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المستفيدين من بطاقة إيفاء في الإسراع بمعرفة الرصيد، وتفعيل البطاقة وإلغائها وإعادة إصدارها، وتعيين كلمة سر جديدة لها، إضافة إلى خدمات أخرى.