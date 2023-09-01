ليبيا.. انتشار أمني في طرابلس تحسبا لاحتجاجات

كثفت قوات الأمن الليبية انتشارها في العاصمة طرابلس، الجمعة، تحسبا لحدوث احتجاجات جديدة ضد اجتماع وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وقال شهود عيان إن عشرات المركبات العسكرية، بعضها يحمل أسلحة ثقيلة، انتشرت على الطرق الرئيسية في طرابلس، بينما نفذت أرتال تابعة لفصائل مسلحة دوريات في المدينة، وفق “رويترز”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الديبية، أقال وزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش، على خلفية اللقاء.

وفي وقت سابق، أحال الدبيبة، المنقوش للتحقيق بسبب اللقاء، الذي كان الأول على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في ليبيا وإسرائيل.

والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والمنقوش في روما، الشهر الماضي.