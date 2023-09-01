عواصف تتسبب في سقوط أبراج نقل الطاقة في منطقة أوباري

الوطن|متابعات

تسببت تقلبات جوية مصحوبة بعواصف رملية شديدة في منطقة أوباري، بسقوط أبراج نقل الطاقة لخط “66 كيلو فولت إيراون” حسب ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء على صفحتها على فيسبوك

وأوضحت الشركة أن هذه التقلبات الجوية تأثرت بها مناطق عدة في الجنوب الغربي للبلاد، وكانت مصحوبة بعواصف رملية عنيفة. وأدت إلى فقدان تغذية مناطق أوباري ومحطة التوليد الغازية بسعة “220 كيلو فولت”. وجار العمل حالياً على إنشاء خط مؤقت لتغذية هذه المناطق، بالإضافة إلى مواصلة الجهود في تركيب أبراج جديدة بدلاً من تلك التي انهارت.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء بأن هذا الحادث يجسد التحديات التي تواجه البنية التحتية في ليبيا وضرورة تعزيزها لتحمل الظروف الجوية