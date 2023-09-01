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العباني: بعض خطباء مساجد طرابلس طالبوا صراحة بعدم الخروج على المُطبّعين

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، دعوة خطباء بعض المساجد لقبول التطبيع صراحة، إثر لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما الأسبوع الماضي.

وقال العباني على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة “منابر المساجد لا تنطق، ولكن يستنطقها من يعتليها، بعضها يدعوا صراحة إلى القبول بالتطبيع، وعدم الخروج على المطبعين، مسجد البركة بعين زارة، أحد الدعاة”.

وانتشرت عشرات الآليات التابعة لوزير داخلية الدبيبة عماد الطرابلسي في العاصمة إثر دعوات لاحتجاجات ضد تطبيع حكومة الدبيبة مع الكيان الصهيوني.

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صحيفة الساعة 24

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