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إغلاق مطعم بالنوفليين في طرابلس بعد تسمم عدد من الأشخاص

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أغلق الحرس البلدي أحد المطاعم بمنطقة النوفليين بطرابلس بتعليمات من مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية بعد تلقي بلاغ بوجود حالاتتسمم نتيجة تناول وجبات داخل المطعم.

وذكر مركز الرقابة أن وحدة الرقابة سوق الجمعة بطرابلس قامت بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها من حيث الاختصاص

وأضاف المركز أنه فور تلقي بلاغ بوجود حالات تسمم نتيجة تناول وجبة صوصات داخل المطعم، توجه مفتشو وحدة الرقابة سوق الجمعة ،للمصحة التي تأوي الحالات المصابة و منها توجه الفريق للمطعم  لأخذ عينات من الوجبات السريعة لأحالتها لمختبرات المركز للكشف عليهاوإخضاعها للتحاليل المخبرية ، للتأكد من سبب التسمم .

 وأشار المركز عر صفحته علىفيسبوكإلى أن حالة المصابين مستقرة وبانتظار نتيجة التحاليل.

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النوفليين طرابلس ليبيا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

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الوطن الليبية

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