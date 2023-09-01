إغلاق مطعم بالنوفليين في طرابلس بعد تسمم عدد من الأشخاص

الوطن| متابعات

أغلق الحرس البلدي أحد المطاعم بمنطقة النوفليين بطرابلس بتعليمات من مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية بعد تلقي بلاغ بوجود حالاتتسمم نتيجة تناول وجبات داخل المطعم.

وذكر مركز الرقابة أن وحدة الرقابة سوق الجمعة بطرابلس قامت بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها من حيث الاختصاص.

وأضاف المركز أنه فور تلقي بلاغ بوجود حالات تسمم نتيجة تناول وجبة صوصات داخل المطعم، توجه مفتشو وحدة الرقابة سوق الجمعة ،للمصحة التي تأوي الحالات المصابة و منها توجه الفريق للمطعم لأخذ عينات من الوجبات السريعة لأحالتها لمختبرات المركز للكشف عليهاوإخضاعها للتحاليل المخبرية ، للتأكد من سبب التسمم .

وأشار المركز عر صفحته على “فيسبوك” إلى أن حالة المصابين مستقرة وبانتظار نتيجة التحاليل.