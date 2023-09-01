فنوش: ما يحدث في طرابلس «إعلان حكم العصابات»

وصف الكاتب والمحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، الانتشار الأمني في العاصمة طرابلس لمنع التظاهرات ضد حكومة الدبيبة رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني بـ”بالحكم العصابي”.

وقال فنوش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما يحدث في طرابلس اليوم غير مسبوق، وإنه إعلان حكم العصابات و فرض سيطرتها” .

وأضاف:” لقد انفصلوا عن كل مفردات ما يسمى بالوطن، نحن أمام كارتيل لرجال مافيا، أصبح يتحكم في مؤسسات مصيرية لمكاسب خاصة”.

وتابع:” ما يقوله دبيبة اليوم، أما أحكمكم أو أقتلكم

لقد دخل ومن معه في حرب”.

واستطرد:” هذا المنطق لا يحسم بنصوص قانونية على ورق، فالعصابات لا تحتكم للقانون للفصل في غنائمها”.