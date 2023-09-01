ارتفاع حصيلة المصابين بالتسمم في الخمس

العنوان-الخمس

أعلن مكتب الإعلام بمستشفى الخمس التعليمي، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول وجبات بقاعة أفراح إلى 42 شخصًا، مشيرًا إلى أن حالتهم مستقرة.

وقال المكتب إنه جرى نقل حالتين من الأطفال إلى مركز طبي زليتن، بالإضافة إلى أكثر من 5 حالات إلى مستشفى شارع الزاوية.

وأضاف المكتب أن قسمي الباطنة للرجال وللنساء ازدحما بالحالات، ما دفع المستشفى إلى التنسيق مع وزارة الصحة، وغرفة الطوارئ في طرابلس، وجهاز الإسعاف والطوارئ الخمس للتنسيق من أجل نقل الحالات إلى مستشفيات قريبة.