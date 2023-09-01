الحاسي: الدبيبات قدموا للمنقوش عرضاً مقابل التزام الصمت 

قال الإعلامي خليل الحاسي، إن وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش تلقت عرضا لالتزامها الصمت حيال تفاصيل لقائها ووزير الخارجية لدى الكيان الصهيوني في روما الأسبوع الماضي.

كتب قائلًا على موقع إكس ‏”قدّموا للمنقوش عرضا لن تستطيع رفضه، اجتماع الأمس الذي تدعوه الصحافة باجتماع رئاسة الوزراء وأدعوه أنا اجتماع كارتيل أو تنظيم الدبيبات كان تحديا واضحا مسنودا بمواقف المجموعات المسلحة لكل من يعترض على صفقتهم السياسية مع حكومة نيتنياهو والأميركيين أو من يفكر بإخراجهم من السلطة. كان الاجتماع يصدح أيضا بحقيقة واحدة تؤكد أن عائلة الدبيبة لن تخرج من الحكم إلا والعاصمة طرابلس تنزف”.

أضاف الحاسي “وعودا على بدء.. لماذا تصمت نجلاء النقوش وتتحمل بشكل منفرد مسؤولية لقائها بحكومة بنيامين نتانياهو؟، لأن الدبيبات قدموا لها عرضا لن تستطيع رفضه يحتوي الابتزاز ومكافأة نهاية الخدمة، وكان قبول المنقوش للعرض جليا في دفاع الدبيبة ووزرائه عن وطنيتها بتصريحات رسمية خلال اجتماعهم الأمس أمام الليبيين”.

وتابع قائلًا “لا ننسى طبعا أن المنقوش ستحظى بكل الامتيازات الأميركية التي يمنحها الأميركيون فيما يشبه برنامج حماية الشهود” على حد قوله.