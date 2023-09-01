الزاوية:إحتجاجات ضد التطبيع والمطالبة برحيل حكومة الدبيبة

تظاهر العشرات في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس،رفضا للتطبيع والمطالبة برحيل حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتأتي هذه المظاهرات ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية شهدتها عدة مدن ليبية بعد أنباء لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا.

ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لمحاولات التطبيع مع اسرائيل،وللمطالبة برحيل حكومة الدبيبة واطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في طرابلس.

يأتي ذلك فيما شهدت العاصمة طرابلس،انتشارا امنيا مكثفا منذ ساعات الصباح الاولي من يوم الجمعة،،تحسبا لخروج متظاهرين.وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي،تحركات للسيارات المسلحة وفرضها طوق أمني داخل وحول العاصمة.

جاء ذلك في أعقاب، تأكيد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي،خلال الاجتماع الوزاري لحكومة الوحدة، أمس الخميس، إن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.