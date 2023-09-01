الصول: طلبنا من النائب العام محاسبة كل من شارك في اجتماع “المنقوش” بالوزير الإسرائيلي

قال عضو مجلس النواب “علي الصول”، إن البرلمان طلب من النائب العام التحقيق بشأن الاجتماع الذي جرى في روما بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن انزعاج الجانب الأمريكي من تسريب اللقاء، “يؤكد أن واشنطن هي من كانت ترتب اللقاء بالتنسيق مع رئيس الحكومة غير الشرعية “عبد الحميد الدبيبة”“.

وتابع “الصول” قائلا: “الدبيبة هو رئيس حكومة غير شرعية، ويمكنه فعل أي شيء في سبيل البقاء في السلطة، أما بشأن من شاركوا في الاجتماع، فطلبنا من النائب العام محاسبة كل من شارك في الاجتماع“.

وأضاف: “أي قرارات تتخذها الحكومة الموجودة في طرابلس غير ملزمة لأي حكومة قادمة، ولا للشعب الليبي.“.