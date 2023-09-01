كمين محكم يطيح بأربعة أشخاص بحوزتهم مبلغ مالي كبير

تمكن “قسم التحريات العامة” بمديرية أمن بنغازي من القبض على أربع أشخاص يمتهنون بيع العملة القديمة وضبط بحوزتهم نصف مليون دينار من العملة القديمة فئة العشرون دينار.

وعقب ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عن شخص قادم من مدينة سرت وبحوزته نصف مليون دينار من العملة القديمة الغير متداولة ويمتهن بيع العملة القديمة الغير،متداولة من فئة العشرون دينار وينوي بيعها لأحد الأشخاص .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات الواردة وضبط المطلوبين .

وتم انطلاق عمليات البحث والتحري من قبل أعضاء التحريات بالقسم وأسفرت جهودهم عن تحديد مكان وزمان وصول المطلوبين وبحوزتهم المبلغ المالي وفي ساعات متأخرة من الليل تم وصول الشخص المطلوب وبحوزته المبلغ المالي وتم إعداد كمين محكم له وضبطه وضبط برفقته ثلاثة أشخاص وكذلك مبلغ مالي وقدره خمسمائة وخمسون ألف دينار من العملة القديمة فئة العشرون ديناراً وتم الانتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال مع الأول تبين أنه يُدعى ع.أم من مواليد 1979 وإعترف أن المبلغ يخصه ويريد بيعه بالإستدلال مع الثاني الذي يُدعى أ.م.م من مواليد 1988 وأفاد بحيازته للمبلغ وان المبلغ يخص المذكور الأول وأن نصيبه في بيع المبلغ مئتان ألف دينار ليبي .

وبالإستدلال مع الثالث تبين أنه يدعى ه.ر.م من مواليد 1985 والرابع يُدعى ح.م.ع من مواليد 1989 وأفاد كل منهما انهم وسطاء في بيع المبلغ لكي يتحصل كلاهما على جزء من المبلغ وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة…