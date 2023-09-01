الصور: يجب إتاحة المعلومات لأفراد المجتمع عن تطور الإجراءات الجنائية

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور اجتماعا مع منسقي شؤون الاتصال والتواصل في هيئة النيابة العامة.

وذكر مكتب النائب العام في بيان أن الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي استهله النائب العام بتوضيح أهمية تعزيز حق المجتمع في معرفة مبلغ المساس بمقوماته الأساسية؛ وإحاطة أفراده بالنشاط القضائي الذي تمارسه الهيئة إزاء المتجاوزين لنواهي القانون.

وشدد على ضرورة بيان جهود تحديث كيان الهيئة بما يتماشى مع معايير العدالة الجنائية.

وحث النائب العام منسقي شؤون الاتصال والتواصل في هيئة النيابة العامة على مراعاة أهمية مسك سُبل إتاحة المعلومة لأفراد المجتمع عبر وسائل إذاعية تتقيد بأصول الإفصاح عن تطور الإجراءات الجنائية؛ وتحترم حقوق ضحايا الجرائم؛ وتراعي من هم محل تدابير الهيئة.