إنتشار واستيقافات أمنية لدوريات البحث الجنائي والمهام الخاصة في الخمس

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة عن إنتشار أمني للدوريات الامنية التابعة لقسم البحث الجنائي الخمس، بمدينة الخمس .

وبحسب الداخليةـ يأتي ذلك في إطار حرص مديرية أمن الخمس على حماية الأرواح والممتلكات العامه و الخاصة وسلامة المواطنين وبناء على تعليمات مدير الأمن عميد مفتاح امحمد حيدر بشأن إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين كامل مدينة الخمس.

ووفقًا للداخلية، أنتشرت الدوريات الامنية التابعة لقسم البحث الجنائي الخمس وقسم شرطة النجده ووحدة المهام الخاصة بالادارة العامة للعمليات الامنية وذلك من خلال تسير دوريات وإقامة تمركزات واستيقافات امنية بإشراف مباشر من مدير الأمن .