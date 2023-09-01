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الداخلية تكشف ملابسات عملية فساد وتلاعب بالمال العام بأحد مستشفيات التابعة للدولة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن وحدة التحري من معرفة الأجهزة الطبية المفقودة والتي تم الإستيلاء عليها وبيعها من قبل إدارة أحد مستشفيات التابعه للدولة السابقة .

وبالإشارة إلى التحريات التي تجريها ادارة مكافحة الجرائم الإقتصادية وغسل الأموال بالإدارة العامة للعمليات الأمنية حول وجود عملية فساد وتلاعب بالمال العام بأحد مستشفيات التابعه للدولة .

وبعد أخذ الإذن من نيابة مكافحة جرائم الفساد أصدر مدير الإدارة تعليماته للبدء في عملية الإستدلال والقبض على المتورطين ؛ حيث تمكنت وحدة التحري من معرفة الأجهزة الطبية المفقودة والتي تم الإستيلاء عليها وبيعها من قبل إدارة المستشفى السابقة وهي عبارة عن “جهاز تحليل عينات (4040) ، جهاز فصل عينات (5010) ، جهاز (man parw) خاص بالتحاليل ، جهاز كوباص (411)رقم تسلسلي (SERIACNO – 1450 – 02) ، جهاز ( الماتدريه) ؛ وتقدير قيمة الأجهزة المسروقة بحوالي (1.025.000)مليون وخمسة وعشرون الف دينار ليبي .

وعلى الفور تم تكليف دوريات بالإنتقال إلى مكان وجود الأجهزة بأحد معامل التحاليل وبحالة ممتازة ؛ وتم اخطار نيابة مكافحة الفساد ، والتي أمرت بضبط الأجهزة وتسليمها إلى هيئة الإمداد الطبي .

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