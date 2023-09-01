الداخلية تكشف ملابسات عملية فساد وتلاعب بالمال العام بأحد مستشفيات التابعة للدولة

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن وحدة التحري من معرفة الأجهزة الطبية المفقودة والتي تم الإستيلاء عليها وبيعها من قبل إدارة أحد مستشفيات التابعه للدولة السابقة .

وبالإشارة إلى التحريات التي تجريها ادارة مكافحة الجرائم الإقتصادية وغسل الأموال بالإدارة العامة للعمليات الأمنية حول وجود عملية فساد وتلاعب بالمال العام بأحد مستشفيات التابعه للدولة .

وبعد أخذ الإذن من نيابة مكافحة جرائم الفساد أصدر مدير الإدارة تعليماته للبدء في عملية الإستدلال والقبض على المتورطين ؛ حيث تمكنت وحدة التحري من معرفة الأجهزة الطبية المفقودة والتي تم الإستيلاء عليها وبيعها من قبل إدارة المستشفى السابقة وهي عبارة عن “جهاز تحليل عينات (4040) ، جهاز فصل عينات (5010) ، جهاز (man parw) خاص بالتحاليل ، جهاز كوباص (411)رقم تسلسلي (SERIACNO – 1450 – 02) ، جهاز ( الماتدريه) ؛ وتقدير قيمة الأجهزة المسروقة بحوالي (1.025.000)مليون وخمسة وعشرون الف دينار ليبي .

وعلى الفور تم تكليف دوريات بالإنتقال إلى مكان وجود الأجهزة بأحد معامل التحاليل وبحالة ممتازة ؛ وتم اخطار نيابة مكافحة الفساد ، والتي أمرت بضبط الأجهزة وتسليمها إلى هيئة الإمداد الطبي .