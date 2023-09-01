أمن الجفرة: ضبط رجل وامرأة حاولا إخفاء جريمة بارتكاب جريمة أخرى

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كشفت مديرية أمن الجفرة أن قسم البحث الجنائي تكمن من القبض على رجل وامرأة حاولا إخفاء جريمة بارتكاب جريمة أخرى.

وأوضحت أن بلاغًا إلى قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة من قسم المرور مفاده دخول حالة وهي امرأة إلى مستشفى عافية في مدينة هون تعرضت إلى دهس مركبة آلية.

وبينت المديرية أنه عند انتقال عضوٍ التحقيق التابع للمرور اتضح بأن المرأة تعرضت للدهس من قبل شخص يستقل مركبة آلية نوع هيونداي سوناتا بعد مطاردتها والغرض من دهسها القتل.

وأشارت مديرية الأمن إلى أنه عند تلقى البلاغ انتقل على الفور أعضاء التحقيق بقسم البحث الجنائي إلى المستشفى وبعد ضبط أقوال المجني عليها أفادت بأن الجاني يدعى ن.ع.ب حاول دهسها لغرض قتلها والاستيلاء على أموال كانت بحوزتها وأن الجاني ليس لديه صلة قرابة بالمجني عليها.

ولفتت المديرية إلى أنه تم عرض المجني عليها على دكتورة نساء وبالكشف الطبي الذي أدى إلى أن المرأة حامل بجنين في الشهر الثالث علما بأن المرأة مطلقة منذ حوالي سنتين وبعد مواجهتها بذلك اعترفت بأنها حامل من الشخص الذي حاول دهسها وكان الغرض من دهسها هو قتل الجنين.

وأفادت المديرية أنه عندها تم القبض على الجاني المذكور سلفاً والمقيم في ودان وأثناء التحقيق اتضح بأنها تقيم معه داخل منزله منذ سنتين كما أنها أنجبت منه طفلا السنة الماضية وفي بداية الحمل طلبت الرجوع لزوجها السابق والذي كان يجهل بأنها حامل في الشهر الثاني وبعد الإنجاب طلقت من زوجها والذي احتفظ بالوليد وسجل باسمه بسجلات مصلحة الأحوال المدنية وتم استكمال جميع الإجراءات القانونية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.