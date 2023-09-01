اللحظة الحاسمة أزفت.. مترشح رئاسي يعلق على انتشار العناصر المسلحة في طرابلس

علق المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، اليوم الجمعة عن انتشار العناصر المسلحة للداخلية والتشكيلات العسكرية في طرابلس بالتزامن مع خروج المظاهرات بالعاصمة وعدد من المدن الليبية احتجاجًا على التطبيع مع اسرائيل.

والجمعة، شهدت العاصمة طرابلس، انتشار عناصر مدججة بالأسلحة ومضادات الطائرات عقب الدعوة للتظاهر كانت قد انطلقت قبل أيام من قبل الحملة الوطنية لإسقاط ما أسمته حكومة التطبيع .

وقال البيوضي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”عبث سياسي مضاف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وسيحرج حلفاؤه الإسرائيلين أمام معارضيهم”.

وأضاف :”عندما انتقدت الصحافة الأمريكية والإسرائيلية اللقاء مع الدبيبة واعتبرته خطأ استراتيجي بوصفه غير شرعي ( منتهي الصلاحية) والضعيف والمحاصر كانت تقصد بالضبط ما يفعله الدبيبة اليوم حيث الانتشار العسكري والأمني في شوارع وأحياء طرابلس”.

وتابع المترشح الرئاسي قائلًا :”غايتهم ليس إقامة علاقات رسمية مع أشخاص يستبدون من أجل إثبات ولائهم لإسرائيل، بل يريدون تطبيع العلاقات مع حكومة منتخبة وتملك شرعية حقيقية من شعبها”.

وأكمل البيوضي، حديثه قائلًا :” ما تشهده العاصمة اليوم لا يعدو كونه عبث سياسي مضاف من الدبيبة وسيحرج حلفاؤه الإسرائيلين أمام معارضيهم وفي الصحافة العالمية والأمريكية .

ولفت البيوضي، إن اللحظة الحاسمة قد أزفت وهذه الحشود لن يجدها الدبيبة للدفاع عنه عند موعد رحيله، وهو قريب قريب قريب، حسب قوله .

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.

وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.