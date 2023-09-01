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الحكومة الليبية تدعم طبي البيضاء بأجهزة حديثة ومعدات ومستلزمات طبية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

تسلم مركز البيضاء الطبي صباح اليوم الجمعة، شحنة تجهيزات مكونة من أجهزة متنوعة وحديثة، ومعدات ومستلزمات طبية، بدعم كامل من الحكومة الليبية.

وأكد مركز البيضاء الطبي أن التجهيزات تضمنت أجهزة التصوير بالموجات الفوق الصوتية، وأجهزة مناظير لعمليات الأنف والأذن والحنجرة، كذلك أجهزة تعقيم مركزية، وأسرّة طبية، بالإضافة إلى معدات جراحية، وغرف عمليات متكاملة.

وأوضح المركز أنه فور وصول الشحنة، انطلقت عملية توزيعها على الأقسام المخصصة لها، بإشراف مباشر من مدير المركز عبدالرحيم مازق، ليتم تركيبها على الفور.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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