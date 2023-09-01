الإفراج عن أبوزيد القذافي في بنغازي ومصادر توضح تفاصيل اختـطافـه واستجوابه

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة عن الإفراج عن المهندس أبوزيد امحمد الجبو القذافي بعد 15 يومًا من اختطافه في بنغازي.

وبحسب ليبا برس، فأن سيارة معتمة ألقت بـ”الجبو” في الطريق العام في وضع صحي سيء جدًا.

وأوضحت المصادر، أن الوضع الصحي لـ”الجبو” كان سيء جدًا نتيجة تعرضه للتعذيب خلال الفترة التي تم اختطافه فيها.

وأشارت المصادر الى أنه تم نقل “الجبو” للمستشفى لتلقى العلاج ومن ثم تمت إعادته لمنزله.

ووفقًا للمصادر تم استهداف أبوزيد لأنه من قبيله القذافة وللشكوك بأنه على تواصل مع المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

ولفتت المصادر الى أنه تم توجيه عدد من الأسئلة لـ”الجبو” عن المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي ومكانه.

وكانت ثلاث سيارات معتمة قد اختطفت “الجبو” يوم 17 أغسطس الماضي بالقرب من منزله.