رغد صدام حسين تترحم على القذافي وتثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل.. ماذا قالت ؟

استذكرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، “ثورة الفاتح” في ليبيا، مترحمة على معمر القذافي، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وعلى حسابها في منصة “إكس”، كتبت رغد صدام حسين: “لا ينسى الوطنيون في ليبيا أبطالهم بينما تمر عليهم اليوم ذكرى ثورة الفاتح التي قادها العقيد معمر القذافي، رحم الله العقيد وأولاده وشهداء ليبيا الأبطال في كل المراحل”.

وأثارت تدوينة رغد صدام حسين تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: “الله يرحم الشهداء في كل أراضي الشرف والوطنية”، وأضاف آخر: “رحم الله الرئيس معمر القذافي والرئيس صدام حسين وأسكنهم فسيح جناته”.

يذكر أن القذافي وصل لسدة الحكم في ليبيا إثر انقلاب عسكري على الملك إدريس عام 1969، وأطلق على الانقلاب اسم “ثورة الفاتح من سبتمبر”.

المصدر: RT