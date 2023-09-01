الرقابة على الأغذية يسحب عينات من وجبة العشاء التي تسببت في حالات التسمم بمدينة الخمس

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أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن مفتشوا المركز في مدينة الخمس توجهوالسحب عينات من وجبة العشاء و مقبلاتها التي تسببت في حالات التسمم.

وأوضح المركز أنه تم إجراء مسح تام للمطبخ الخاص بالصالة وأخرى للعاملين لإحالة العينات المسحوبة للمختبرات الخاصة بالمركز لإجراء التحاليل اللازمة عليها.

وأشار المركز إلى أن عدد المصابين نتيجة تناولهم وجبة عشاء داخل صالة افراح فلورا في مدينة الخمس بلغ قرابة 48 حالة.

وأوضح المركز أن الحالات موزعة بين مستشفى الخمس التعليمي وأخرى بمصحة الرازي ومستشفى السرايا علما أن هناك حالة واحدة حالتها خطيرة و في العناية و الآخرين حالاتهم مستقرة.

وأصيب نحو 35 شخصًا بالتسمم الغذائي نتيجة تناول وليمة عرس بإحدى الصالات في الخمس، وفق ما ذكر جهاز الإسعاف والطوارئ.

وقال الجهاز، إنّه تمّ إسعاف 4 حالات إلى طرابلس وحالتين إلى زليتن وطفل إلى مصحة السرايا في الخمس.

وذكر الجهاز، أن عشرين حالة تسمم وصلت إلى مستشفى الخمس التعليمي نتيجة تناول وجبات بأحد صالات الأفراح.