داخلية النواب: وزارة الداخلية في طرابلس تمارس أعمال قمع ضد المتظاهرين مع القضية الفلسطينية

بنغازي 01 سبتمبر 2023 (وال)- كشف رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، عن حصوله على تسجيل صوتي منسوب إلى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، يفيد فيه بما أسماه إخماد التظاهرات السلمية الشعبية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، والرافضة للتواصل مع الكيان بأي شكل كان، وكذلك ارتكاب أعمال قمع بحق متظاهرين من مدينة الزاوية، وتهديد أمنهم والاعتقال التعسفي بحق بعضهم بدون موجب قانوني.

وأوضح الحراري بأن مهمة وزير الداخلية الأساسية؛ تقتضي حفظ أمن البلاد في مؤسساتها وشعبها، ومن أوجه ذلك حفظ أمن الشعب الليبي، وحماية حقه في التعبير عن رأيه بحرية بدون قمع أو مصادرة لذلك الحق.

وشدد الحراري على أن الحقوق الأساسية ومنها حرية التعبير حقوق مكفولة وفق الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة الليبية، وجميعها التزامات قانونية تمنع مصادرة تلك الحقوق من أي جهة كانت بما في ذلك الحكومة.

وأكد الحراري على أن أي انتهاك لحقوق الشعب الليبي أو ممارسة أي عنف تجاهه أو مصادرة حقوقه، ستحمل القائمين بها المسؤولية القانونية التي لا تعتد بأي منصب أو حصانة.

كما أكد على أن حقوق الشعب الليبي مصانة وفق القانون، وأنه لا يحق لأي طرف مصادرتها أو المساس بها، وأنهم يتبعون عن كثب أي إجراء قد يمثل انتهاكًا بحق من حقوقه؛ ولن ندخر جهدًا في محاسبة من يرتكب تلك الانتهاكات، أو يمس بالحقوق التي انتزعها الشعب الليبي بتضحياته ودمائه.

وحذر الحراري من القيام بالاعتقالات التعسفية باسم الدولة الليبية بشكل مخالف للقانون، مطالبًا بالإفراج الفوري عن كل من اعتقل في هذا الحراك، محملا وزير الداخلية المكلف بالحكومة منتهية الولاية مسؤولية أمنهم وسلامتهم وحريتهم. (وال – بنغازي)

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