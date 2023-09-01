الصول: طلبنا من النائب العام التحقيق بشأن الاجتماع الذي جرى في روما

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب علي الصوب إن مجلس النواب طلب من النائب العام التحقيق بشأن الاجتماع الذي جرى في روما بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.

ولفت أن انزعاج الجانب الأمريكي من تسريب اللقاء، يؤكد أن واشنطن هي من كانت ترتب اللقاء بالتنسيق مع عبد الحميد الدبيبة.

وأكد أن الدبيبة هو رئيس حكومة غير شرعية، ويمكنه فعل أي شيء في سبيل البقاء في السلطة، أما بشأن من شاركوا في الاجتماع، فطلبوامن النائب العام محاسبة كل من شارك في الاجتماع.

وأشار إلى أن أي قرارات تتخذها الحكومة الموجودة في طرابلس غير ملزمة لأي حكومة قادمة، ولا للشعب الليبي.