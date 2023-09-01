وزارة الزراعة توقع مذكرة تفاهم لتطوير نظم إنتاج البذور

وقّعت وزارة الزراعة والثروة البحرية في حكومة الوحدة الوطنية مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة.

وذكر بيان للحكومة،على منصة “حكومتنا”، أن المشروع يركز على تعزيز دور مركز البحوث الزراعية وهيئة الرقابة على الأصناف واعتماد البذور، إضافة إلى دعم وتطوير جهود تكثير البذور في القطاعين العام والخاص، عبر مشروع يستمر 3 أعوام.

وأضاف البيان أنه تم توقيع اتفاقية أخرى بين المنظمة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، بهدف تزويد ليبيا ببذور القمح المحسنة المنتجة من قبل “أكساد”، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الاستراتيجية.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيع الاتفاقيات خلال اجتماع عُقد في مصر حضره وكيل الوزارة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي محمد التركي والوفد المرافق له، مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري.